Хренин: Сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер

"Сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер". Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Борисом Грызловым. Также глава белорусского военного ведомства отметил, что партнерство в этой области является неотъемлемой частью всего спектра двусторонних и многосторонних отношений и также играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности нашей страны. В ходе мероприятия проанализировали текущее состояние дел, обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия с учетом национальных интересов и приоритетов. По окончании встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес.