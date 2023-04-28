Хренин: Стремление США сохранить доминирование противоречит интересам независимых государств

Стремление США сохранить доминирование противоречит интересам независимых государств. Таким мнением в ходе совещания министров обороны государств - членов ШОС поделился министр обороны Беларуси. Виктор Хренин полагает - военный конфликт в Украине стал горячей фазой глобального цивилизационного противостояния Запада и Востока. Он выступил триггером трансформации системы международных отношений и архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Это возвращает наиболее опасные сценарии столкновения ядерных держав, чреватые катастрофическими последствиями.