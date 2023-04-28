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Хренин: Стремление США сохранить доминирование противоречит интересам независимых государств
Стремление США сохранить доминирование противоречит интересам независимых государств. Таким мнением в ходе совещания министров обороны государств - членов ШОС поделился министр обороны Беларуси. Виктор Хренин полагает - военный конфликт в Украине стал горячей фазой глобального цивилизационного противостояния Запада и Востока. Он выступил триггером трансформации системы международных отношений и архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Это возвращает наиболее опасные сценарии столкновения ядерных держав, чреватые катастрофическими последствиями.
Очередное совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества состоялось в Нью-Дели. Стороны обменялись мнениями по вопросам вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации.
Фото: БЕЛТА
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