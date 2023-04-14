Хренин: В Беларуси готовят площадки для возможного размещения стратегического ядерного оружия

Структура международной безопасности - де-факто разрушена. Такое заявление во время общения с журналистами сделал министр обороны.

Виктор Хренин посетил военный полигон в Брестской области, где по поручению главы государства с 3 апреля проводится проверка боевой готовности Вооруженных сил. Главной ее целью является определение способности белорусской армии выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. На данный момент одно из соединений Западного оперативного командования приводится в готовность для выполнения задач по предназначению. Отрабатывается весь комплекс мероприятий перевода механизированного соединения с мирного на военное время.

Уже завершен прием мобилизационных ресурсов. В результате численность соединения доведена до шести тысяч человек. С хранения сняты вооружение, военная и специальная техника. Отдельные подразделения совершили марши в назначенные районы, оборудовали тыловую инфраструктуру, провели подготовку вооружения, а также военной техники и приступили к боевому слаживанию.



"Особенностью проверки является то, что в таком масштабе она проводится впервые. Кроме того, в рамках проверки нет никаких ограничений. Будет самый главный этап. По его результатам будет проведено бригадное тактическое учение, по итогам которого будет сделан выводи дана оценка, на сколько готово соединение к выполнению задач", - отметил Виктор Хренин.



Факт На завершающем этапе проверки личный состав соединения примет участие в бригадном тактическом учении.

Также министр обороны коснулся темы тактического ядерного оружия. Как отметил Виктор Хренин, сегодня государства Запада продолжают информационные вбросы с целью дискредитировать нашу страну. Поставка тактических комплексов "Искандер" в Беларусь стала настоящим шоком для коллективного Запада. Министр обороны прокомментировал распространяемые заявления, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Беларуси, сможет использовать только российская сторона.



"Принятие решений относительно ядерного оружия - прерогатива только Президента. Мы, как люди военные, не собираемся здесь рассуждать. Мы четко, в установленные сроки выполним задачу. Наш Президент неоднократно говорил, что реагировать мы будем адекватно. На всю обстановку, на те вызовы, риски, угрозы против нас. Действовать мы будем поэтапно, взвешенно", - подчеркнул Виктор Хренин.