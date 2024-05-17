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Хренин: Военно-политическая обстановка в мире требует особого внимания к обеспечению обороноспособности страны
Развитие военно-политической обстановки в мире и непосредственно вокруг Беларуси требует особого внимания к обеспечению обороноспособности страны. Такое мнение выразил министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время приветственного слова на ежегодном сборе "Военная безопасность и оборона государства", передает корреспондент БЕЛТА.
"Вот уже десятый раз в соответствии с решением главы государства мы проводим данный сбор в целях повышения уровня знаний руководящего состава областных, Минского городского исполнительных комитетов в вопросах обороны государства и территориальной обороны в частности, - отметил Виктор Хренин. - Современное развитие военно-политической обстановки в мире и непосредственно вокруг Республики Беларусь требует от нас особого внимания к вопросам обеспечения обороноспособности страны".
Он также рассказал о целях и задачах проводимого сбора. Так, участникам будут доведены основные тенденции развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси, способы применения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами по опыту специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Украине, а также порядок формирования народного ополчения.
"Уверен, сбор пройдет продуктивно и, что самое главное, поучительно", - подытожил он.
Фото:Олега Фойницкого
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