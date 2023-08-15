3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Хренин: Возможность прямого столкновения с НАТО в будущем становится очевидной
Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая 15 августа на Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.
Министр констатировал, что в национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Запада открыто называются противники. Сегодня этоРоссия,Китайи союзные им государства, в число которых входит Беларусь.
"На пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной",
- сказал Хренин.
Глава минобороны Беларуси обратил внимание, что агрессивные планы Запада открыто звучат в заявлениях его высокопоставленных представителей. Единственное, что сдерживает властные структуры "золотого миллиарда" от развязывания крупномасштабной войны - возможность ядерного ответа на их действия. "В этом контекстеМинскрассматривает размещение российского тактического ядерного оружия на своей территории в качестве действенного фактора стратегического сдерживания", - отметил генерал.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все