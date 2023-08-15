Хренин: Возможность прямого столкновения с НАТО в будущем становится очевидной

Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая 15 августа на Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.

Министр констатировал, что в национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Запада открыто называются противники. Сегодня этоРоссия,Китайи союзные им государства, в число которых входит Беларусь.

"На пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной",

- сказал Хренин.