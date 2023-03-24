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Хренин вручил награды военным медикам за работу в Сирии
Выполнили боевую задачу и доказали приверженность профессии и долгу. В Центральном доме офицеров сегодня чествовали специалистов медицинского отряда специального назначения 432-го главного военного клинического медицинского центра. На протяжении тридцати дней эти люди оказывали медицинскую помощь сирийскому народу, пострадавшему от землетрясения.
За это время удалось помочь больше чем 3 тысячам человек. Это далеко не первая зарубежная миссия белорусских военных медиков.
К командировке в Сирию я была уже готова, так как в феврале вернулась в Беларусь после выполнения миссии Временных сил ООН в Ливане. Получилось, что из одной арабской республики отправилась в другую арабскую республику. Опыт, приобретенный в Сирийской Арабской Республике, новый для меня, потому что мы ехали оказывать помощь пациентам, пострадавшим после землетрясения, так сказать, боевой опыт.
В первую очередь нам пригодилось, что больше половины нашего медицинского персонала прошло через миссию Временных сил ООН в Ливане. И общение с арабским населением, населением Ближнего Востока очень помогло.
В финале церемонии грамоты, благодарности, ценные подарки, а также слова признательности лично от министра обороны.
Фото:БЕЛТА
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