ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Хренин вручил награды военным медикам за работу в Сирии

Выполнили боевую задачу и доказали приверженность профессии и долгу. В Центральном доме офицеров сегодня чествовали специалистов медицинского отряда специального назначения 432-го главного военного клинического медицинского центра. На протяжении тридцати дней эти люди оказывали медицинскую помощь сирийскому народу, пострадавшему от землетрясения.

За это время удалось помочь больше чем 3 тысячам человек. Это далеко не первая зарубежная миссия белорусских военных медиков.

К командировке в Сирию я была уже готова, так как в феврале вернулась в Беларусь после выполнения миссии Временных сил ООН в Ливане. Получилось, что из одной арабской республики отправилась в другую арабскую республику. Опыт, приобретенный в Сирийской Арабской Республике, новый для меня, потому что мы ехали оказывать помощь пациентам, пострадавшим после землетрясения, так сказать, боевой опыт.
Алина Емельяненко, начальник операционного отделения медицинского отряда 432-го главного военного клинического медцентра ВС Беларуси
В первую очередь нам пригодилось, что больше половины нашего медицинского персонала прошло через миссию Временных сил ООН в Ливане. И общение с арабским населением, населением Ближнего Востока очень помогло.
Андрей Гуринович, начальник медицинского отряда 432-го главного военного клинического медцентра ВС Беларуси

В финале церемонии грамоты, благодарности, ценные подарки, а также слова признательности лично от министра обороны.

Фото:БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все