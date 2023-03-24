Хренин вручил награды военным медикам за работу в Сирии

К командировке в Сирию я была уже готова, так как в феврале вернулась в Беларусь после выполнения миссии Временных сил ООН в Ливане. Получилось, что из одной арабской республики отправилась в другую арабскую республику. Опыт, приобретенный в Сирийской Арабской Республике, новый для меня, потому что мы ехали оказывать помощь пациентам, пострадавшим после землетрясения, так сказать, боевой опыт.

Алина Емельяненко, начальник операционного отделения медицинского отряда 432-го главного военного клинического медцентра ВС Беларуси