Хренин: Задача Вооруженных сил - не допустить агрессии и войны на территории Беларуси

На отдаленных позициях ЕС - в Испании, Франции, Румынии, Болгарии, Словакии, Германии, Греции - происходит наращивание натовской группировки. Понятно, куда дальше направляются эти силы. Также каждый день поступают сообщения о новых контрактах на поставку оружия Украине.

Обманываться не стоит - это похоже на ведение полноценной войны, но чужими руками. В боевой науке это называется прокси-война. Угроза возможного задействования вооруженных сил сопредельных государств, а также воинских формирований НАТО против Беларуси остается, но и сам Североатлантический альянс не спешит выйти из-за ширмы боевой кампании в Украине.

Подробности у Евгения Горина.

Североатлантический альянс продолжает нагнетать геополитическую обстановку вокруг Союзного государства. Замечено усиление активности военной группировки стран-членов НАТО, а также деятельности разведывательной авиации альянса вдоль границ Беларуси, Украины, Крыма. Работа не просто системная, она становится все более интенсивной.

Одновременно НАТО чаще проводит учения в странах, граничащих с нами. Например, зафиксировано движение колонн боевой техники в Латвии. Машины как будто возвращаются с полигона Адажи под Ригой с учений "Железное копье". Тут и колесные БМП, бронетранспортеры, танки. Казалось бы, что такого - учения НАТО, но ведь в свое время были заверения и НАТО, и американского президента, что и берца солдата Североатлантического альянса не будет у этих границ.

После развала Союза что нам обещали? Не будет продвижения НАТО на восток. Хорошо. Что мы сейчас видим? Все НАТО возле наших границ. Что они говорят? Что мы - Россия, Беларусь - это агрессоры. И они готовятся от нас защищать. Ну, понимаете, наглая ложь и лицемерие, вот и все. Поэтому теми индикаторами, которыми мы пользуемся, мы видим, что идет подготовка к войне, заблаговременная подготовка. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

В Эстонию по морю переброшены британские танки "Челленджер-2". Отозвано возвращение в Лондон 700 англичан, командированных в бывшую советскую прибалтийскую республику в феврале. И если еще две недели назад НАТО содержало 17 батальонных тактических групп у границ Беларуси, неделю назад 18. Сегодня мы видим развертывание очередного батальона, оснащенного тяжелыми танками. Второй эшелон группировки НАТО насчитывает еще до 60 тыс. военнослужащих США. Очень важный момент - все это происходит на фоне учащающихся провокаций против Беларуси с украинского направления. Глава государства особо акцентирует на этом внимание. Беларусь не должна позволить себя втянуть в боевые действия.

Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственных границ. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств - членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

При этом Лукашенко заявил, что со стороны беглой оппозиции все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем.

Вильнюс увеличил в 2023 году военные расходы до 2,67 % ВВП и заявил о приобретении ракетных комплексов HIMARS. Связи здесь прямые. Беларусь хорошо помнит, какие страны в 2020 году поддержали попытку госпереворота в нашей стране и продолжают финансово подпитывать силы, не оставляющие надежд осуществить его. Прибытие в Литву дополнительных немецких сил и проведение крупного учения "Железный волк - 2022" требуют от Минска и Москвы увеличения группировки РГВ как сухопутной, так и воздушной.





У нас действует совместная группировка войск, российско-белорусская, у нас общее военное планирование. В этом плане вклад Беларуси в обеспечение безопасности Союзного государства чрезвычайно велик. Хочу сказать, что, несмотря на компактность белорусской армии, это хорошо подготовленная, мотивированная военная сила. Президент Лукашенко как верховный Главнокомандующий уделяет первостепенное внимание вопросам повышения боеготовности, технической оснащенности белорусской армии и других силовых структур, поэтому, конечно, Беларусь - это передовой форпост, который принимает на себя основные информационные, идеологические, возможно, и военные удары со стороны альянса и достойно им противостоит. Игорь Коротченко, военный эксперт (Россия)

Варшава увеличила финансирование своих военных нужд к ВВП. И по этому показателю Польша занимает третье место среди членов НАТО. Глава Минобороны Мариуш Блащак анонсировал расширение американской военно-воздушной базы в Повидзе.

То, что сейчас происходит у границ Союзного государства, во многом определяется политикой Польши. Политика эта агрессивная, авантюристская во многом. Кроме того, конечно, польские интересы уже очевидно распространяются на украинскую территорию. Т.е. Польша начала очень сложную и многовекторную игру, которая, безусловно, касается Беларуси, поскольку все это один регион, так или иначе задевает Союзное государство, в которое входит Беларусь и Российская Федерация. Иван Коновалов, военный эксперт, политолог (Россия)

В контексте боевой подготовки польское войско провело на своих полигонах десяток маневров, включая учения с боевыми стрельбами PUMA-2022 стран Вышеградской группы (это Польша, а также Чехия, Словакия, Венгрия). В маневрах участвовали военнослужащие Великобритании и США - всего около 2 тыс. танкистов, артиллеристов, саперов, других специалистов и около 300 единиц техники. По аналогичному плану в конце октября учения альянса начались в Нидерландах при участии поляков, немцев и американцев. Штабисты подчеркивали, что в сценариях учитывается "опыт, извлеченный из конфликта" на Украине.

Инструментарий, который мы задействуем, те формы и способы выполнений задач всего лишь направлены прежде всего на сдерживание, на стратегическое сдерживание, демонстрацию решимости своей защищать нашу землю. Задачи региональной группировки войск не менялись, они как были оборонительные, так и остаются. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, мы всего лишь готовимся защищать нашу землю. Главная задача, которую ставил Президент, задача Вооруженных сил - не допустить агрессии и войны на территории нашей страны. Вот и все. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси