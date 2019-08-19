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Христиане отмечают Яблочный Спас
Сегодня христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Преображение Господне. В народе день больше известен как Яблочный Спас. По преданиям, именно с этого момента можно употреблять все зрелые плоды нынешнего урожая.
От Ларисы Гулякевич узнаем, как по-современному празднуют второй Спас августа. Игорь - молодой фермер. Яблочный бизнес семейный. Подход к делу ответственный. В хозяйстве используются последние современные технологии хранения и обработки яблок. Предприниматель владеет и теорией, и практикой. Первое место отдает сорту "алеся" и "белорусскому сладкому". Все учитывается: и себестоимость, и сбыт, и спрос на продукцию, и вкусы потребителей, и сюрпризы погоды. Так, самый опасный враг для яблок - град, который в последние годы стал более крупным и частым. Христианский праздник связан с последним годом земной жизни Иисуса, когда он поднялся на гору Фавор со своими учениками, преобразился и был назван сыном Бога-Отца.
Клирик Дмитрий, который служит в Свято-Покровском молодечненском храме, считает, что молодежь с интересом и удовольствием продолжает традиции. В августе отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Сегодня на второй Спас в церкви освящают не только яблоки, но и другие плоды: фрукты и овощи, которые уже созрели.
Во время второго Спаса продолжается Успенский пост
Те, кто решил придерживаться старых традиций, не употребляют мясо, алкоголь, жирную еду. Но запекают яблоки, варят компоты и варенье, пекут пироги из постного теста. Хозяйка Гала не видит семейный завтрак без простого яблочного пирога - белоруской шарлотки. Встречайте Яблочный Спас с яблочными пирогами.
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