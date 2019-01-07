Впереди 12 святых дней - Святки. Время, когда в молитве надо восхвалять появление Младенца Иисуса на свет. Радость общения с Богом разделяется в домашней атмосфере в кругу семьи. К слову, православные - самая многочисленная конфессия Беларуси: примерно одна вторая населения. О традициях Рождества расскажет Ольга Медведь.

"Христос родился! Славим его!" - такие возгласы звучат сегодня во всех православных храмах. На свет появился Спаситель! Рождество Христово - один из самых глубоких христианских праздников, символизирующий рождение человека, которому предначертано пожертвовать собой ради спасения людей.

Традиционно по случаю столь радостного и важного для христиан события в храмах проходят праздничные богослужения. Приходы по всей Беларуси молились в ожидании великого чуда. Главная Рождественская служба состоялась в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, всенощное бдение возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Рождество - это важнейший церковный праздник после Пасхи, входит в список господских двунадесятых, посвященных событиям земной жизни Иисуса и Богородицы. Духовенство облачается в белые одеяния как символ чистоты и непорочности.

Отличается и богослужебный строй - читаются так называемые Царские часы. Тексты песнопений в предрождественские дни призывают молящихся очиститься от грехов и устремить взор к Вифлеему. Позже каноны несут в себе ликование о свершившемся чуде.

Праздник Рождества имеет продолжительную подготовку - это свидетельствует о его особой важности. Храмы украшает символ приближающегося праздника - Христовы ясли - и множество хвойных композиций. Церкви наполнены светом в знак Вифлеемской звезды, которая взошла на небе в момент рождения Богомладенца.

Именно после восхода небесного светила завершается и 40-дневный пост.

Семья Боровик из Витебска в сочельник обязательно собирается за столом. В меню традиционно 12 блюд. Особенная и сервировка: под скатерть кладут сено. И только потом ставят приготовленные угощения, причем исключительно постные. Начинают ужин с кутьи. Младшее поколение выпекает медовые пряники, дарит их гостям, а также украшает ими елку.

Еловые ветки в храме Святой Живоначальной Троицы декорированы древнеславянским народным искусством. Игрушками из вытинанки занимается одна из прихожанок.

Для общины Святой Живоначальной Троицы это Рождество особенное. Верующие впервые отмечают праздник в своем храме, освященном этим летом. Божий дом возводился довольно долго, исключительно за средства прихожан, богослужения проводились в пристроенной часовне и в криптовом храме.