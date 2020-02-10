"Хроники Минского гетто" сохранят в анимации

"Беларусьфильм" совместно с питерскими коллегами готовит документальную мультипликацию о событиях холокоста. Кстати, инициировала создание такой ленты российская сторона. Это первый совместный продукт нашей национальной киностудии и "Ленфильма". Поддерживает создание картины и Евроазиатский еврейский конгресс. Персонажей рисуют в пространствах студии анимационных фильмов. Какой исторический факт лег в основу сюжета, и сколько стоит нестандартная лента в 26 минут? Первые кадры - в репортаже Лидии Заблоцкой.





В кабинетах "Беларусьфильма" вручную перерисовывают детали хроник Минского гетто

Для анимационного проекта "263 ночи" уже начерчен режиссерский планер в 170 сцен. Художники тщательно изучают гротаж - детское процарапывание по воску.

Инга Карашкевич, художник Национальной киностудии "Беларусьфильм":

"Мы, конечно, опираемся на исторические документы, фотографии. Смотрим, что нужно, воссоздать образ, и как одеты были люди в то время, и военная форма, чтобы все это соответствовало".

Когда в образ все же попадают, рисунки сканируют, режут виртуальными ножницам и оживляют. Это уже дело рук аниматора - компьютерная перекладка. Так, одухотворили весь монохромный скелет мультфильма.

Это раскадровка нашей документальной части. Вот начало фильма, где мы покажем дом, где все это происходило, в подвале которого они прятались, а здесь - конец фильма. Как раз Израиль и интервью с выжившим. А ниже у нас находятся все персонажи. Основные - это Пинхус Добин и Эля Доберман.

Основные персонажи - это Пинхус Добин и Эля Доберман

Возможно, вам знакомы эти имена. Оба спасли 13 жизней узников гетто. В октябре 1943 года создали убежище прямо в эпицентре событий, под домом, который стоит до сих пор на улице Сухой в Минске. Все 263 дня 26 человек скрывались от немецких солдат. 13 умерло прямо под землей. Их затапливало, проходы заваливало кирпичами.

Эпизод зафиксирован в серии фильмов "Хроника Минского гетто". В этом году документальный проект отметили спецпремией Президента Беларуси. Сюжетом заинтересовались кинематографисты "Ленфильма". Они и предложили взять его за основу анимации. Добавили еще больше достоверных событий.

Дмитрий Бродский, продюсер проекта "263 ночи" (Россия):

"Все-таки это редчайшая история с почти счастливым концом. Потому что кто-то выжил. И, благодаря Советской армии, которая освобождала Минск, советские войны просто вытаскивали оставшихся в живых из этого подземелья".

Одного из них увидим в эпилоге новой ленты. Питерские коллеги отправятся в Израиль. Воспоминания - в интервью с Ефимом Гимельштейном, самым младшим из подземелья.

От прототипа его героя и будет вестись монолог в мультфильме. У нарисованных персонажей - никаких диалогов, лишь эмоциональные охи и вскрики. Прочитают весь сценарий на русском, ожидается перевод на английский и иврит. Не забыли и о музыкальной начинке - над ней уже работает израильский композитор.

У история о случае в Минском геттонестандартныйхронометраж и рекордная стоимость для"Беларусьфильма"