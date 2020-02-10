3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Хроники Минского гетто" сохранят в анимации
"Беларусьфильм" совместно с питерскими коллегами готовит документальную мультипликацию о событиях холокоста. Кстати, инициировала создание такой ленты российская сторона. Это первый совместный продукт нашей национальной киностудии и "Ленфильма". Поддерживает создание картины и Евроазиатский еврейский конгресс. Персонажей рисуют в пространствах студии анимационных фильмов. Какой исторический факт лег в основу сюжета, и сколько стоит нестандартная лента в 26 минут? Первые кадры - в репортаже Лидии Заблоцкой.
В кабинетах "Беларусьфильма" вручную перерисовывают детали хроник Минского гетто
Для анимационного проекта "263 ночи" уже начерчен режиссерский планер в 170 сцен. Художники тщательно изучают гротаж - детское процарапывание по воску.
Инга Карашкевич, художник Национальной киностудии "Беларусьфильм":
"Мы, конечно, опираемся на исторические документы, фотографии. Смотрим, что нужно, воссоздать образ, и как одеты были люди в то время, и военная форма, чтобы все это соответствовало".
Когда в образ все же попадают, рисунки сканируют, режут виртуальными ножницам и оживляют. Это уже дело рук аниматора - компьютерная перекладка. Так, одухотворили весь монохромный скелет мультфильма.
Это раскадровка нашей документальной части. Вот начало фильма, где мы покажем дом, где все это происходило, в подвале которого они прятались, а здесь - конец фильма. Как раз Израиль и интервью с выжившим. А ниже у нас находятся все персонажи. Основные - это Пинхус Добин и Эля Доберман.
Основные персонажи - это Пинхус Добин и Эля Доберман
Возможно, вам знакомы эти имена. Оба спасли 13 жизней узников гетто. В октябре 1943 года создали убежище прямо в эпицентре событий, под домом, который стоит до сих пор на улице Сухой в Минске. Все 263 дня 26 человек скрывались от немецких солдат. 13 умерло прямо под землей. Их затапливало, проходы заваливало кирпичами.
Эпизод зафиксирован в серии фильмов "Хроника Минского гетто". В этом году документальный проект отметили спецпремией Президента Беларуси. Сюжетом заинтересовались кинематографисты "Ленфильма". Они и предложили взять его за основу анимации. Добавили еще больше достоверных событий.
Дмитрий Бродский, продюсер проекта "263 ночи" (Россия):
"Все-таки это редчайшая история с почти счастливым концом. Потому что кто-то выжил. И, благодаря Советской армии, которая освобождала Минск, советские войны просто вытаскивали оставшихся в живых из этого подземелья".
Одного из них увидим в эпилоге новой ленты. Питерские коллеги отправятся в Израиль. Воспоминания - в интервью с Ефимом Гимельштейном, самым младшим из подземелья.
От прототипа его героя и будет вестись монолог в мультфильме. У нарисованных персонажей - никаких диалогов, лишь эмоциональные охи и вскрики. Прочитают весь сценарий на русском, ожидается перевод на английский и иврит. Не забыли и о музыкальной начинке - над ней уже работает израильский композитор.
У история о случае в Минском геттонестандартныйхронометраж и рекордная стоимость для"Беларусьфильма"
Мультфильм запланирован в нестандартном
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все