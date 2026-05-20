Хрупкая деэскалация: Трамп угрожает ударом по Ирану, но одновременно говорит о сделке

США достигли определенного прогресса в заключении сделки с Ираном, и в то же время Дональд Трамп находился в часе от нанесения удара. Эти противоречивые сигналы сейчас активно обсуждаются в мировых СМИ и соцсетях. Американо-иранский конфликт, похоже, вступает в новый виток напряженности.

Об этом в студии "Первого информационного" рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Я бы это характеризовал как хрупкую деэскалацию в условиях стратегической нестабильности", - отметил эксперт Никита Беленченко.

По его словам, с середины апреля между сторонами действует перемирие. Переговорный процесс продолжается при посредничестве Пакистана. Однако стороны пока не могут прийти к единому знаменателю. Периодически происходят отдельные инциденты и удары, которые поддерживают напряженность в регионе. Кроме того, сохраняется нефтяной кризис и нестабильность вокруг Ормузского пролива.

Стратегические цели сторон

Соединенные Штаты, по оценке эксперта, стремятся существенно ослабить стратегическое влияние Ирана на Ближнем Востоке. Операция показала, что Тегеран не капитулировал и даже смог нарастить свое присутствие в регионе. Арабские страны постепенно отходят от безусловной поддержки Вашингтона и начинают задумываться о создании собственной системы региональной безопасности.

Израиль настроен еще жестче. Тель-Авив не столько озабочен ядерной программой, сколько хочет полностью "придушить" Иран как самостоятельного регионального игрока. Тегеран же демонстрирует готовность к дальнейшему противостоянию и выдвигает вполне разумные условия для прекращения конфликта, с которыми США и Израиль не согласны.

Противоречивые заявления Трампа и его недавние переговоры с Нетаньяху лишь подтверждают: Вашингтон и Тель-Авив готовы к вооруженному противостоянию, но не к наземной операции.

Ядерный вопрос и прокси-силы

Одним из главных предлогов для давления на Иран остается его ядерная программа. Однако Никита Беленченко напоминает: МАГАТЭ не подтверждает наличие у Тегерана работ по созданию ядерного оружия. Более того, в Иране на законодательном уровне существует фетва, прямо запрещающая производство ядерного оружия.

Вторая важная причина конфликта - поддержка Ираном прокси-сил на Ближнем Востоке. Эти силы продолжают действовать и готовы оказывать Тегерану поддержку в случае новой эскалации. По словам эксперта, это создает угрозу для США и Израиля, но не такую, которая могла бы "полностью разрушить" регион.

Перспективы и влияние на американскую политику

Иран, по оценке Беленченко, не заинтересован в новой эскалации и готов к мирным переговорам. Три выдвинутых им условия поддерживают и другие глобальные игроки: Китай, Индия, Россия. А вот Вашингтон и Тель-Авив, к сожалению, вполне могут пойти на дальнейшее обострение в ближайшей перспективе. Главная стратегическая цель США - смена политического руководства в Иране на более лояльное.

Конфликт неизбежно повлияет и на внутреннюю политику Соединенных Штатов. Для республиканцев это может обернуться потерей голосов на предстоящих выборах. Хотя, как заметил эксперт, Трампу уже практически нечего терять. В Вашингтоне уже начался разбор полетов: стоило ли так глубоко ввязываться в иранский конфликт, как это было в Афганистане или Ливии.

Угроза военной эскалации сохраняется и потому, что на уровне Вашингтона существует огромное израильское лобби.