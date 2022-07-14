Ху Хэпин: "Славянский базар" стал важной площадкой для наблюдения за развитием китайско-белорусских отношений

В адрес организаторов, участников и гостей "Славянского базара в Витебске" приходят многочисленные приветствия из разных стран мира. Теплые слова уже направили президент Палаты культуры Грузии, вице-премьер и министр культуры и информации Сербии.

Министр культуры и спорта Казахстана отметил: "Славянский базар" стал настоящим культурным брендом.Уверенность в том, что фестиваль воплотит свой девиз и послужит духовному единению народов выразил министр образования, науки, культуры и спорта Армении.

"Славянский базар" стал важной площадкой для наблюдения за развитием китайско-белорусских отношений, говорится в поздравительном письме, которое направил министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин однажды отметил, что культура обогащается и приобретает многообразие форм благодаря межкультурным обменам и коммуникации. Мы высоко ценим усилия Беларуси по реализации концепции "Через искусство к миру и взаимопониманию" и организации фестиваля искусств для сближения народов. В будущем мы готовы под руководством лидеров Китая и Беларуси и дальше оставаться верными духу взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества, неуклонно углублять сотрудничество между Беларусью и другими странами в области культурных и туристских обменов, вносить вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества!