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Ху Хэпин: "Славянский базар" стал важной площадкой для наблюдения за развитием китайско-белорусских отношений
В адрес организаторов, участников и гостей "Славянского базара в Витебске" приходят многочисленные приветствия из разных стран мира. Теплые слова уже направили президент Палаты культуры Грузии, вице-премьер и министр культуры и информации Сербии.
Министр культуры и спорта Казахстана отметил: "Славянский базар" стал настоящим культурным брендом.Уверенность в том, что фестиваль воплотит свой девиз и послужит духовному единению народов выразил министр образования, науки, культуры и спорта Армении.
"Славянский базар" стал важной площадкой для наблюдения за развитием китайско-белорусских отношений, говорится в поздравительном письме, которое направил министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин однажды отметил, что культура обогащается и приобретает многообразие форм благодаря межкультурным обменам и коммуникации. Мы высоко ценим усилия Беларуси по реализации концепции "Через искусство к миру и взаимопониманию" и организации фестиваля искусств для сближения народов. В будущем мы готовы под руководством лидеров Китая и Беларуси и дальше оставаться верными духу взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества, неуклонно углублять сотрудничество между Беларусью и другими странами в области культурных и туристских обменов, вносить вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества!
Горячие приветствия и поздравления всем участникам и гостям фестиваля направила министр культуры Таджикистана. В своем послании она отметила, что "Славянский базар" является магнитом для талантливых исполнителей, представляющих страны ближнего и дальнего зарубежья. Как отметил в своем приветствии Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, "Славянский базар" занимает особое место в созвездии международных проектов на всем пространстве Содружества, представляя богатую палитру культурных событий, и дарит людям восхитительный праздник".
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