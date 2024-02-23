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Худоерзода: В Беларуси создаются все условия, чтобы люди голосовали свободно
Центральные избирательные комиссии Беларуси и Узбекистана заинтересованы в совместном внедрении высоких технологий в избирательный процесс. Это станет возможным после подписания соглашения о сотрудничестве между госорганами.
Сегодня председатель ЦИК Игорь Карпенко проводит двусторонние встречи с зарубежными коллегами, чтобы рассказать о ходе кампании. Делегация Узбекистана оценила, как Беларусь повышает электоральную культуру молодежи. В их стране больше половины избирателей в возрасте до 35 лет, и здесь также есть возможности для совместной работы, а время требует новые подходы.
Люди хотят свои избирательные права использовать как можно быстрее, эффективнее и без всяких внешних вмешательств. Это тоже большое достижение развития сегодняшних IT-технологий, а в Беларуси IT-технологии имеет очень высокое развитие.
Председатель Центральной комиссии по выборам Таджикистана во время встречи сразу отметил информационную работу электоральной компании в стране: баннеры на улицах и оперативные данные на телеканалах. Со страной тесно сотрудничаем и в рамках Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ, подчеркнул Игорь Карпенко. В целом оценка партнеров высокая.
Создаются все условия, чтобы люди голосовали свободно, выражали свою волю и избирали тех кандидатов, которые достойны. Они голосуют за будущее своих детей, за будущее государства.
Также сегодня в Центризбиркоме двусторонние встречи с коллегами из Казахстана и России. В завершение дня ожидают миссию наблюдателей ШОС.
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