Кольчугу примерить не желаете? Галерея LIBRA презентовала коллекцию Марины Копиловой

Женская одежда из металла! Художественная галерея LIBRA презентовала коллекцию художника, скульптора и дизайнера Марины Копиловой. Она решила удивить не интересным кроем одежды, а коллекцией аксессуаров-кольчуг. Ее птицы, бабочки, скорпионы и другие насекомые и животные умеют двигаться. Обычно своих героев автор создает из латуни или бронзы.

В образах на кольчугах Копиловой - стилизация под древние Грецию и Египет. В экспозиции около тридцати работ плюс аксессуары. У каждого произведения своя история.



