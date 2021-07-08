Выставка "Цветные образы семейного портрета" разместилась в Доме Москвы в Минске

Праздник любви и верности отметили и в Доме Москвы в Минске. Там разместилась художественная выставка "Цветные образы семейного портрета". Свои работы представили как известные белорусские художники, так и начинающие. А праздничную концертную программу наполнили яркие номера белорусских коллективов. Среди них и танцевальная композиция "Сказ о Петре и Февронии". Своей "Кадрилью" покорил публику виртуоз - балалаечник Дмитрий Стреж.



На праздник пришли люди разного возраста - молодежь, многодетные семьи, представители старшего поколения, семейные пары. Символом праздника стал летний цветок ромашка.