Художественный интерактив, скейт-парк и призы - что будет на "Вытоках" в Пружанах

Это лето обещает быть богатым на спортивные события. Уже совсем скоро состоятся Игры БРИКС, затем многих белорусских спортсменов ждет Олимпиада в Париже - все это в зоне ответственности и прямой кропотливой работы Национального олимпийского комитета.

НОК не забывает и про поклонников спорта и олимпийского движения, ведь именно белорусскому НОК принадлежит идея создания уникального культурно-спортивного фестиваля "Вытокі". Белорусы в предвкушении уже 4 сезона. Каким он будет, узнала у организаторов постоянный и специальный корреспондент "Вытокаў" Анна Эйсмонт.

Когда мы замахнулись на этот фестиваль, мы были чуть ли не единственные, кто проводил события такого масштаба. Я думаю, что в том числе благодаря "Вытокам" начала развиваться культурно-массовая жизнь в стране. Люди с удовольствием идут туда. Виктор Лукашенко, глава НОК Беларуси

И это чистая правда. За все время проведения фестиваль "Вытокі" посетили более 359 тыс. человек в 19 городах Беларуси. Но за последних 3-4 года на карте появилось множество новых фестивалей. Оказалось, что и летних дней-то на все и не хватает.

"Мы еле нашли место, куда можно вместить наш фестиваль. В разных регионах, не только в Брестской области, по всей стране настолько много праздников, фестивалей. Было тяжело принять решение, когда именно проводить фестиваль. Мы хотели, чтобы это событие не растворилось во множестве, а осталось одним единственным", - сказал глава НОК.

Но время и место нашлись - 6-8 июня, живописный городок Пружаны. Целых три ярких дня вместо двух как в прошлые годы.





Пружаны - это прекрасный городок более чем с 500-летней историей и большими культурными традициями. А слово "культурный" (мы же помним) есть в названии фестиваля.

В этом году мы сохраним полюбившийся детям художественный интерактив. Его перенесли только немного в другую плоскость: с асфальта на скейт-площадку (подарок от НОК городу). И наши ребята будут разрисовывать ее. Лилия Лукашенко, директор художественной галереи "Арт-Хаос", организатор фестиваля "Вытокi. Крок да Алімпу"

"Именно здесь в пятницу в 19:00 состоится церемония открытия фестиваля. В этом году она пройдет в спортивном ключе. Хотелось сразу показать возможности этого скейт-парка. Будет спортивное скейт-роллер-шоу. К нам приедут участники Олимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов России. Будет и команда по брейк-дансу", - отметила генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович.

В субботу ждет кульминация фестиваля. Все уже привыкли к нашему олимпийскому квесту. На футбольной площадке сделают спортивный город с рекламными стендами, мультимедийными площадками, специальными беговыми дорожками, классными спортивными локациями. Алексей Карней, ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Беларуси, координатор фестиваля "Вытокi. Крок да Алімпу"

По словам Виктора Лукашенко, в этом году призы будут поинтереснее и посерьезнее. Их разделили на три части: золото, серебро и бронза.

"От того, как участник выполнит задания, какого результата достигнет, зависит, какую медаль он получит в своей карточке (золото, серебро, бронза). После 18 заданий каких медалей будет больше, такой приз он и получит. Самый главный приз - смарт-часы. Серебряный приз - блютуз-колонка. Бронзовый приз - классная и интересная портативная зарядка", - сообщил Алексей Карней.

"Вытокі" - это не только про спорт и культуру, это еще и про наши достижения в торговле, народном хозяйстве и даже в науке. "Будут представлены белорусские бренды: Беллегпром, мерч Первого, Академия наук. Будет и много мастер-классов для подрастающего поколения. Здесь будет что попробовать, что посмотреть, что примерить, что приобрести и вспомнить потом добрым словом "Вытокі", - подчеркнула директор "БелБрендАудит", организатор фестиваля "Вытокi. Крок да Алімпу" Валентина Дынич.