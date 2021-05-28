"Художник и город". Выставка под открытым небом появилась в столице

Выставка живописи под открытым небом вернулась на улицы столицы. Проект "Художник и город" в десятый раз знакомит эстетов с белорусской школой живописи.

В этом сезоне арт-инициатива раскрывает авторский почерк народного художника Леонида Щемелева. В нынешнем году галерея изменила и геолокацию, переехала на Комсомольскую улицу Минска. Несмотря на открытое пространство, шедеврам ничего не угрожает. На репродукции нанесено антивандальное покрытие, которое не боится повреждений и последствий погоды.