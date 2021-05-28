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"Художник и город". Выставка под открытым небом появилась в столице
Выставка живописи под открытым небом вернулась на улицы столицы. Проект "Художник и город" в десятый раз знакомит эстетов с белорусской школой живописи.
В этом сезоне арт-инициатива раскрывает авторский почерк народного художника Леонида Щемелева. В нынешнем году галерея изменила и геолокацию, переехала на Комсомольскую улицу Минска. Несмотря на открытое пространство, шедеврам ничего не угрожает. На репродукции нанесено антивандальное покрытие, которое не боится повреждений и последствий погоды.
Посетителям экспозиции не понадобится консультация искусствоведов. Ознакомиться с историей создания минских пейзажей и полотен, посвященных малой родине автора, поможет аудиогид.
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