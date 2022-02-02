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Художник Никас Сафронов - гость программы "Скажинемолчи"
Один из самых известных портретистов в мире, кисти которого принадлежит изображение более полусотни политиков и королей, включая портрет главы белорусского государства Александра Лукашенко. Остался ли доволен Президент его работами, существует ли проблема "художник и власть" сегодня? Об этом и не только в программе "Скажинемолчи" рассказал народный художник России Никас Сафронов.
Как знаменитый эстет и коллекционер оценивает современный арт-рынок, вытеснит ли цифровое искусство реальную живопись? Тайна портрета Софи Лорен, мечта художника о доме в Беларуси, а также глобальные рассуждения мастера о геополитической ситуации: кому сегодня выгодно обесценивать войну?
Почему понятие "мира во всем мире" снова должно стать глобальной целью всего человечества, как это отражается на искусстве. Кто такой или что такоеБэнкси и кому это надо? И почему популярные матрешки на Арбате - это пошлость? Ответы в полном выпуске программы.
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