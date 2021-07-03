Худрук театра им. Янки Купалы Ольга Нефедова - гость выездной студии АТН

Сегодня наследники поколения победителей, подобно их предшественникам 80 лет назад, дали жесткий отпор недоброжелателям и сорвали планы блицкрига.

Серьезному давлению, буллингу, травле подверглись творческие люди, представители мирных профессий. Оставаясь верными себе, они сражались, каждый на своем месте, и побеждали в огромном желании объединить расколотое общество.

Впереди разговор с теми, кто сегодня строит мирную Беларусь. Мы переносимся в нашу выездную студию и передаем слово Екатерине Тихомировой (видео).

