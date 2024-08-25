Хватит ли сахарной свеклы нового урожая для перерабатывающих предприятий, рассказал Шулейко

Сегодня уже оценен будущий урожай - это не менее 5 млн тонн, это под нашу загрузку, под потребность, отметил он. "Мы за последние 2 года определенные сделали корректировки по площадям в сторону увеличения, - рассказал заместитель премьер-министра Беларуси. - И сегодня при урожайности, которую мы ожидаем, не менее 500 центнеров с гектара, мы получим тот объем свеклы (5 млн 100) для того, чтобы наши сахарные заводы начали переработку. Техника готова, заводы сегодня готовы. За неделю до конца августа мы начнем уже копку, накапливание корнеплодов. И буквально с 1 сентября по графику наши заводы в зависимости от климатической зоны будут наращивать переработку свеклы".