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Хватит ли сахарной свеклы нового урожая для перерабатывающих предприятий, рассказал Шулейко
Какой урожай сахарной свеклы, хватит ли загрузить перерабатывающие предприятия, в программе "Главный эфир" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Брестской области Юрий Шулейко.
Сегодня уже оценен будущий урожай - это не менее 5 млн тонн, это под нашу загрузку, под потребность, отметил он. "Мы за последние 2 года определенные сделали корректировки по площадям в сторону увеличения, - рассказал заместитель премьер-министра Беларуси. - И сегодня при урожайности, которую мы ожидаем, не менее 500 центнеров с гектара, мы получим тот объем свеклы (5 млн 100) для того, чтобы наши сахарные заводы начали переработку. Техника готова, заводы сегодня готовы. За неделю до конца августа мы начнем уже копку, накапливание корнеплодов. И буквально с 1 сентября по графику наши заводы в зависимости от климатической зоны будут наращивать переработку свеклы".
Это железная белорусская культура, которая обеспечивает сегодня продовольственную безопасность и имеет хороший экспортный потенциал.
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