Киану Ривза ждут в Беларуси - петиция с призывом приехать в нашу страну появилась в интернете

У авторов есть аргументация: в третьей части серии фильмов о Джоне Уике (там звезда играет главную роль) раскрывается неожиданный факт. Оказывается, персонаж Ривза - выходец из Беларуси - Джордани Йованович. Белорусские фанаты Ривза считают, что он просто обязан посетить родину его персонажа. Необходимое количество подписей (а именно 500) уже почти собрано.