3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Киберпреступления - международная проблема
Киберпреступность уже прошла этап глобализации и стала международной, а эффективное противодействие возможно лишь при сотрудничестве государств, банков и компаний. Об этом накануне говорили во время встречи представителей Следственного комитета Беларуси и функционеров крупнейших мировых платежных систем. Большое внимание уделили и такому вопросу, как безопасность в сфере криптовалют. Сегодня зачастую преступники используют токены как путь отмывания денег и финансирования терроризма. Как отметил первый зампредседателя СК, комитет начал взаимодействовать с криптовалютными платформами с момента их создания в Беларуси.
Также во время рабочей встречи был подписан меморандум с международной платежной системой "Американ экспресс". В первую очередь это дает возможность оперативно обмениваться информацией, начиная от выявления несанкционированных транзакций, заканчивая идентификацией киберпреступников.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все