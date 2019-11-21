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Киберпреступления - международная проблема

Киберпреступность уже прошла этап глобализации и стала международной, а эффективное противодействие возможно лишь при сотрудничестве государств, банков и компаний. Об этом накануне говорили во время встречи представителей Следственного комитета Беларуси и функционеров крупнейших мировых платежных систем. Большое внимание уделили и такому вопросу, как безопасность в сфере криптовалют. Сегодня зачастую преступники используют токены как путь отмывания денег и финансирования терроризма. Как отметил первый зампредседателя СК, комитет начал взаимодействовать с криптовалютными платформами с момента их создания в Беларуси.

Также во время рабочей встречи был подписан меморандум с международной платежной системой "Американ экспресс". В первую очередь это дает возможность оперативно обмениваться информацией, начиная от выявления несанкционированных транзакций, заканчивая идентификацией киберпреступников.

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