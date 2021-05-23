Киев на государственном уровне вел подготовку противоправных действий против Беларуси

На неделе находящийся под следствием в Киеве бывший командир добровольческого батальона и экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко заговорил о Беларуси прямо в зале суда и выдал то, о чем мы вас предупреждали много лет. Украинские спецслужбы вместе с националистами готовили на территории Украины боевиков, которые должны были организовать госпереворот в Беларуси. Мы-то это знали. Вспомните одну только историю банды Автуховича, которая ездила вооружаться в Украину. А помните самолет из Украины, который накануне 9 августа доставил к нам десятки хорошо сбитых молодых людей. Сложно представить, что они устроили бы на улицах Минска, не разверни тогда их обратно пограничная служба.



По сути, это признание: Киев на государственном уровне вел подготовку противоправных действий против нашей страны. Но тут же в суде попытка обелить факты. По его словам, якобы подразумевались только мирные способы самообороны в борьбе с силовыми структурами (как это было, мы с вами видели в Пинске, Минске и других городах). А самое главное - мы видели, как это было в Киеве на Майдане в 2014 году.



Вдвойне неприятна ситуация и по той причине, что Беларусь приложила немало усилий в том, чтобы уладить конфликт на Донбассе, который и разожгли те самые и их товарищи, что собирались устроить побоище на минских улицах.



