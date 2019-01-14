Киев ввел посуточный туристический сбор, он составит от 20 до 200 гривен

В столице Украины начали действовать новый туристический сбор и правила его оплаты. Теперь посуточную выплату будут брать не только с постояльцев отелей, но и с тех, кто проживает в хостелах, апартаментах и квартирах. Его размер за 24 часа может составить до полпроцента от минимальной заработной платы, что составляет 21 гривну для внутренних туристов. Иностранцам же придется выложить около 200 гривен. Окончательный размер сбора должна будет принять Киевская городская рада.