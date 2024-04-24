3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Киевский режим готовит информационную блокаду
Украинские же законодатели тем временем, ничуть не смущаясь, активно прорабатывают дальнейшую зачистку отечественного информационного поля. В Киеве готовят законопроект "О регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа- и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok. Он позволит "быстрее принимать решения о блокировании вражеских ресурсов".
Как подчеркивают в украинском Совете нацбезопасности и обороны, речь идет об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа.
На Украине уже заблокировано 200 YouTube-каналов и 24 аккаунта в TikTok, в том числе канал журналистки Дианы Панченко. Кстати, Telegram также объявлен угрозой для украинской безопасности. Буквально сегодня Павел Дуров анонсировал отключение Telegram-каналов для украинских пользователей по требованию Apple. Свобода мнений, слова, действий в Украине давно мертвы.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей