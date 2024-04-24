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Киевский режим готовит информационную блокаду

Украинские же законодатели тем временем, ничуть не смущаясь, активно прорабатывают дальнейшую зачистку отечественного информационного поля. В Киеве готовят законопроект "О регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа- и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok. Он позволит "быстрее принимать решения о блокировании вражеских ресурсов".

Как подчеркивают в украинском Совете нацбезопасности и обороны, речь идет об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа.
На Украине уже заблокировано 200 YouTube-каналов и 24 аккаунта в TikTok, в том числе канал журналистки Дианы Панченко. Кстати, Telegram также объявлен угрозой для украинской безопасности. Буквально сегодня Павел Дуров анонсировал отключение Telegram-каналов для украинских пользователей по требованию Apple. Свобода мнений, слова, действий в Украине давно мертвы.

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