Килинкаров: Блокировка Одесского порта уничтожает аграрный бизнес Украины

Экспорт сельскохозяйственной продукции играет важную роль в экономике Украины. По мнению экспертов, сложности с морскими перевозками могут привести к серьезным проблемам как для производителей, так и для всей отрасли.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов: "Блокирование порта Одессы фактически уничтожает последнее, что у Украины осталось, - аграрный бизнес. Да, наверное, какие-нибудь воротилы наживутся на этих проблемах. Наверное, они заработают баснословные деньги, но основа экономики Украины, аграрный бизнес, будет нести очень серьезные убытки, особенно на фоне роста цен на энергоносители, поскольку это очень сильно влияет на стоимость аграрной продукции. И самый главный вопрос: куда ее вывозить? Можно в Европу вывезти, но Польша фактически заблокировала возможность вывоза аграрной продукции через ее территорию. То есть, возможности очень ограничены. И хранить это зерно негде. В Украине еще не вывезли прошлогоднее зерно. И для того, чтобы освободить элеватор, его надо продать. У них есть контракты, да, они могли бы поставлять, но порт Одессы не работает".