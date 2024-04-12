Килограмм личных вещей - что Марина Василевская взяла с собой в космос

Конечно, я брала фотографии своих родных и близких, какие-то свои записи, взяла Евангелие, так как, конечно, я верующий человек и знаю, что с Божьей помощью только будет все хорошо, и тем более мы там, как сказал Президент, немножко ближе были к Богу.

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси