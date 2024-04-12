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Килограмм личных вещей - что Марина Василевская взяла с собой в космос
За спиной Олега Новицкого четыре космических полета, три выхода в открытый космос. Он даже снялся на МКС в фильме. Но главное, командир экипажа с Марией Василевской, он наш, белорус, и всегда это подчеркивает. Всегда с флагом и с любовью родом из Червеня. Ну, кто, если не он? А вообще Беларусь в пилотируемой космонавтике - это Олег Новицкий, Петр Климук, Владимир Коваленок. Они все ждали. Ну, когда уже? Ну, когда белорусский паспорт отправится?
Один килограмм личных вещей взяла Марина Василевская с собой в полет. Там был флаг, детская фотография. Но что же еще взяла с собой космонавтка?
Конечно, я брала фотографии своих родных и близких, какие-то свои записи, взяла Евангелие, так как, конечно, я верующий человек и знаю, что с Божьей помощью только будет все хорошо, и тем более мы там, как сказал Президент, немножко ближе были к Богу.
"Взяла нашего аиста в национальной одежде. Я сняла много видео и фото вместе с этим аистом, как олицетворение дружбы, любви, радости. Я взяла копию паспорта. Которую я тоже сфотографировала на фоне земли, как я и обещала. Поставила печать МКС с нашей датой прилета. Поэтому, в принципе, выполнила обещанное", - поделилась Марина Василевская.
О космосе от первого лица, смотрите в фильме Агентства теленовостей "Трудная дорога в космос".
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