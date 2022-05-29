Кинематографисты Беларуси и Узбекистана готовят фильм "Казбек" - о настоящем герое узнает весь мир

Известный факт: телевидение - это искусство! А искусство - лучший инструмент, дабы увековечить память. Исторические события, персоны, их дела и подвиги остаются в веках через буквы на страницах книг, через слова песен, кадры фильмов. Именно эти средства эффективнее доносят до нас самое важное и главное.

Вот и отважный путь одного мало известного у нас героя, хоть и Советского Союза, найдет отражение в художественной ленте и позволит его имени вновь зазвучать. Беларусь и Узбекистан снимают совместную киноленту! Запуск проекта с традиционным разбиванием тарелки о штатив приурочили к 9 Мая - Дню нашей общей Победы - под рабочим названием "Казбек".

История белорусского партизана и сына узбекской земли Мамадали Топвалдыева с фронтовым прозвищем Казбек. Чем же этот юноша отличился, освобождая наши земли от фашистских захватчиков? Напомнит Ольга Медведь.

Мамадали Топвалдыев, он же Толик Казбек, он же Азиатский лев – национальный герой Узбекистана, за поимку которого сам Гитлер назначил 50 000 рейх марок. Но почему мы, в Беларуси, рассказываем об этом человеке? Все просто. Всех наград и званий он удостоен за бои на смерть в освобождении Беларуси от оккупантов нацистского режима.

Партизанское движение на территории Беларуси носило интернациональный характер. И Мамадали Топвалдыев является как раз представителем одной из республик, республики Узбекистан. Он является единственным узбеком, партизаном, героем Советского Союза, на счету которого сотни боевых успешных операций. Им были добыты очень ценные разведданные, он смог подготовить много подрывников. Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

В белорусском подполье было жарче, чем под узбекским солнцем - он пустил под откос 19 эшелонов врага, пять из них самолично, нанеся немыслимый урон и приводя в ужас гитлеровскую Германию. В рукопашных боях уничтожил 76 противников, взял в плен одного немецкого генерала и огромное количество офицеров, которые выдавали ценную для победы информацию.

И да, бывали герои и с большими заслугами, но какова искусность операций Топвалдыева, его реальная военная жизнь - готовый сценарий для фильма.

Вииа Гапаева, директор ГУ "Круглянский районный историко-краеведческий музей": Он взял в плен 27 немцев сразу за один момент. Это было около деревни Толочин. В лесу они встретили местных жителей, женщины плакали. Немцы ворвались в населенный пункт и стали грабить. Тогда Топвалдыев предложил: "Давайте мы начнем кричать ура, немцы подумают, что на них нападают партизаны и убегут". Так и получилось. Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны





Мамадали Топвалдыев это мой прадедушка. Он не только был героем Великой Отечественной войны, но и после войны тут, у нас дома, тоже. Во время боевых действий немцы боялись его. Он подрывал вражеские пункты, противника и на деревьях оставлял метку "Казбек". Увидев эти надписи, гитлеровцы приходили в ужас. Салима Топвалдыева, правнучка героя СССР Мамадали Топвалдыева

В советские времена узбеку оказаться на белорусских землях было проще простого - все граждане одной великой страны. Так юный Мамадали, из кишлака Пандиган Риштанского района Ферганской области, в сентябре 1939 призван в ряды Красной армии - время не только осваивать военную профессию, но и учить новый язык - по прибытии в часть наш Казбек не знал ни одного слова по-русски. По окончанию срочной службы Топвалдыев собирается вернуться в родной Узбекистан, но тут вмешалась война.

Анна Мещерякова, праправнучка Анны Рыльковой: Они вместе выходили из окружения. Отступать было некуда, не знали, куда идти. Их часть разбили, и Иван предложил идти к себе на родину. Они здесь окопались и прятались некоторое время, пока бабушка не свела Мамадали с партизанами. Позже Мамадали попал под обстрел, ему раздробило ногу, и его сюда привели к бабушке. Она его прятала в погребе и сама его выходила, никому не доверила. Салима Топвалдыева, правнучка героя СССР Мамадали Топвалдыева

Крестьянка не бросила, а выходила обессилившего юношу как родного сына. Чтобы его одеть, выменяла все свои деньги на пару сапог, а имеющиеся валенки - на кусок сала, чтобы накормить. Кстати, именно Анна Васильевна и нарекла его Толиком, уж слишком сложно было - Мамадали.

Топвалдыев назовет Анну Васильевну своей второй мамой, белорусской, а наша страна для него до конца жизни станет еще одной Родиной.

Мама Анна Васильевна часто бывала у нас в Узбекистане. Даже после смерти отца каждый год 9 Мая мы ждали ее. Когда она приезжала, казалось, что отец среди нас. Мавлуда Топвалдыева, дочь героя СССР Мамадали Топвалдыева

С конца 1941-го Казбек ушел в небольшой партизанский отряд, который впоследствии стал крупным соединением народных мстителей - бригадой "Чекист". Они действовали на оккупированной территории Могилевской и Витебской областей.

Как отличного бойца Топвалдыева отправили в школу подрывников. Бригада "Чекист" вела бои с врагом, спасала местное население от гибели и вывоза на каторжные работы в Германию, освобождала поселения и вела рельсовую войну.

Мы занялись топонимической загадкой. Могилевская область, Круглянский район, деревня Пасырево или все же Топвалдыевка? Это то самое местечко, где Герой Советского Союза обрел вторую, белорусскую, Родину, выжив фактически в шаге от смерти. Так вот развенчаем распространенный миф. В честь легендарного Мамадали действительно хотели переименовать поселение в Топвалдыевку, но оставили историческое название, каким его знал наш Казбек и куда регулярно возвращался в послевоенные годы.





В уже мирное время с белорусской мамой Казбек расстался лишь на время, ведь у Анны Васильевны он остался единственным сыном, выжившим после войны.В знак благодарности за спасенную жизнь узбекский Толик построил матери новый кирпичный дом, в котором до сих пор живет династия Рыльковых. Сам же был председателем колхоза в Риштанском районе, в послевоенную Беларусь отправлял из Узбекистана гуманитарные составы с зерном.

Это был на редкость скромный, интеллигентный человек, при всех его больших заслугах. Он очень сильно дружил с моими родителями. Я школьником слышал все рассказы, все встречи, все его подвиги. Сергей Сохадзе, друг героя СССР Мамадали Топвалдыева





Основано на реальных событиях, но с художественным прочтением

Кинематографическая история Казбека станет альтернативой западным выдуманным Рембо и агенту 007. Сейчас на родине Топвалдыева снимают его детские и юношеские годы. В актерском составе топ-селебрити Средней Азии. Съемочную эстафету Беларусь примет в июле, сейчас же идет активная подготовка, ведь именно на наши натурные площадки придется весь экшн - самые сложные, пиротехнические и массовые сцены.