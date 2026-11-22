В пункте пропуска "Бенякони" у пограничников свои методы проверки, но у служебных собак особый инструмент - нюх. Старший инспектор отделения службы собак Лидского погранотряда Ольга Островская работает с одной из самых необычных четвероногих напарниц - Стеллой, единственной в Беларуси волчьей собакой.

Ольга посвятила кинологии годы службы, начинала работать с немецкой овчаркой Бертой. Вместе с ней участвовала в раскрытии крупного тайника с контрабандой и психотропными веществами. Сегодня на защите границы Беларуси она в паре со Стеллой. Служебная собака обучена искать запрещенные вещества и другие опасные предметы, а за ее подготовкой стоит ежедневная работа человека.

Чехословацкий влчак появился благодаря скрещиванию немецкой овчарки и карпатского волка, отсюда выносливость, интеллект и фантастическое чутье. Для Ольги Островской важно не только научить собаку выполнять команды, но и нужно добиться взаимопонимания, при котором кинолог способен заметить малейшие изменения в поведении своего напарника.

Волчий нюх в несколько раз чувствительнее собачьего, и именно оно помогает находить спрятанные запрещенные вещества.

Стелла и Тайга не просто мама и дочь, а напарницы по службе. Стелла уже знает свою задачу - обнаружить запрещенные вещества и обозначить подозрительное место. Тайга еще только учится и наблюдает за работой опытной матери.

"Собака выводилась специально для пограничных войск, поиска наркотических взрывчатых веществ. Порода идеально ориентируется в лесу по следовой работе. Обоняние хорошее, может смотреть на 180 градусов. Иногда кажется, что собака не работает, потому что просто идет, а она может смотреть влево и параллельно учуять запах", - рассказала Ольга Островская.

Ольга Островская

В "Беняконях" на четком контроле и документы для пересечения границы. Начальник группы специальной проверки документов ОПК "Бенякони" Евгения Нессон уже 14 лет отвечает за безопасность границы.

Для подтверждения подлинности паспорта недостаточно просто посмотреть на фотографию и срок действия. Нужно знать, какие элементы защиты в них предусмотрены и как они должны выглядеть при разном освещении. В работе используют и дактилоскопическую регистрацию. Отпечатки пальцев - один из способов установления личности. Для пограничников это инструмент проверки, который помогает сопоставить данные и исключить использование чужих документов.

Евгения Нессон:

"Мне очень нравится работа, нравится общение с людьми, специфика, разбор деталей, элементов. Технологии не стоят на месте, страны постоянно усовершенствуют различные элементы защиты, и мы пытаемся разбираться в них и подробно понимать, как он работает и из чего состоит.

Евгения Нессон

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Главное фото: sputnik.by