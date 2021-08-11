Сохраняем историю, чтобы жил героический подвиг народа в сердцах молодого поколения, в том числе через культуру. Киностудия "Беларусьфильм" снимает новый проект с рабочим названием "Пламя под пеплом". 8-серийная лента о подростках-саперах и героических поступках их современников в наше время. Дополнят художественную картину документальной архивной хроникой 40-х годов. Стартовали съемки на натурной площадке киностудии под Смолевичами, там построили целую деревню.

Куда еще отправилась съемочная группа в поисках военной эстетики? Кадры с площадки - у Ольги Медведь.

Закрытый Бобруйский завод - декорация нового военного сериала

В современных урбанистических пейзажах сегодня сложно найти антураж, подходящий 1945 году. Для страны гордость, современные города, для киношников проблема - чистенькие фасады и стеклопакеты в окнах не создают атмосферу разрушенного послевоенного Минска. Соответствующие декорации нашли лишь в Бобруйске, на руинах старого закрытого завода.

Под прицелом камер - подвиг подростков-саперов

Подвиг подростков-саперов - редкий сюжет для военных фильмов. Помимо новой 8-серийной ленты от "Беларусьфильма", к этой теме прибегали единожды и в полном метре. 1945 год, казалось бы, уже спокойное время для нашей страны, но немцы, отступая, заминировали каждый шаг к мирному будущему. Дети, которые не попали на защиту Родины во время боев, вступают в ряды добровольцев Осоавиахим и занимаются разминированием Минска и окрестностей

ППШ-41, Им-Пи-40, МГ-34 - весь арсенал из оружейной "Беларусьфильма", стреляющий, но холостой. Уже обкатался не только реальными боевыми действиями, но и другими именитыми картинами, которые снимали у нас "Брестская крепость", "Последний бронепоезд", "Днепровский рубеж".

В основе киносюжета - реальные исторические факты

Лента драматургическая - основанная на реальных исторических событиях, но на звание документальной не претендует. Однако все боевые эпизоды консультируют с военными, для достоверности. Конечно, в фильме о саперах много пиротехники, каскадеров, взрывов. Чтобы создать эффект присутствия, снимают на экшн-камеры, коптеры, стадикамы. Вся съемочная и постпрадакшн группа - отечественные специалисты, только на площадке за кадром более полусотни сотрудников.

В сериале две временные линии. Одна - наше прошлое, вторая - рассказывает о масштабной работе белорусских военных 21-го века. Каждый год земля выталкивает на сантиметр боевые снаряды, за этот период саперы выезжают более 500 раз на их ликвидацию. К слову, главный герой современного сюжета - реальный офицер противоминного центра, там же пройдут и съемки, но по технике безопасности все непостановочные взрывы настоящих бомб и гранат, будут запечатлены лишь с расстояния, не угрожающего жизни киношников.