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Кинотеатр "Победа" открыл свои двери после реконструкции

Известная "Победа" открылась после реконструкции. Теперь холл кинотеатра отображает дух эпохи - большие зеркала, лепнина и мозаичный пол. А вот кинозалы - сейчас их 5 - оформлены в современных трендах. Есть ВИП- и детский формат.

Сам по себе строительный объект очень сложный, потому как необходимо было в рамках сохранения аутентичных особенностей данного памятника начинить его всей современной инженерией и инфраструктурой. Кинотеатр стал пятизальным, в нем расположено все очень современное оборудование.
Александр Кохан, директор КУП "Мінская спадчына"
Хочется, чтобы этот кинотеатр жил более насыщенной жизнью и предлагал те услуги, которые не предлагал раньше. В этом кинотеатре есть многофункциональный зал для проведения мероприятий, презентаций.Первые зрители ощутили комфорт самого большого зала - он рассчитан на сотню человек. Постоянные сеансы в кинотеатре - с начала августа.
Владимир Карачевский, генеральный директор УП "Киновидеопрокат"

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