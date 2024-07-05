Кинотеатр "Победа" открыл свои двери после реконструкции

Хочется, чтобы этот кинотеатр жил более насыщенной жизнью и предлагал те услуги, которые не предлагал раньше. В этом кинотеатре есть многофункциональный зал для проведения мероприятий, презентаций. Первые зрители ощутили комфорт самого большого зала - он рассчитан на сотню человек. Постоянные сеансы в кинотеатре - с начала августа.

Владимир Карачевский, генеральный директор УП "Киновидеопрокат"