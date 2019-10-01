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Киоски по продаже билетной продукции обновляют дизайн

В нижней их части появились цветные фото с белорусскими пейзажами. А на стекле выдержки из правил автомобильных перевозок пассажиров. Также там размещена информация о достопримечательностях столицы и их изображение. Все работы по оформлению проводят поэтапно.

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