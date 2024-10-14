Киреев: Западные элиты уничтожают традиционные ценности

"Стоит напомнить, что подразумевается под традиционными ценностями. Речь идет о солидарности, о взаимовыручке, уважении людей друг к другу, бережном отношении к природе, знании своей истории. То есть речь идет о некоторых таких нормах жизни, которые являются выработанными на протяжении поколений, столетий, укорененными в нашей традиции, культуре, в христианстве", - пояснил политолог.

"Почему они исчезают в Европе? Стремление уменьшить численность населения, распространить такие непродуктивные модели поведения - это гедонизм, распространенный в привилегированных, обеспеченных кругах Западной Европы, Соединенных Штатов, – подчеркивает Владимир Киреев. - Люди, которые обладают большими ресурсами на протяжении уже многих поколений, привыкли бездарно, бессмысленно прожигать свою жизнь. И вот эта идеология гедонизма подталкивает людей к тому, чтобы они жили одним днем, не заботились о будущем, чтобы они не рождали детей, не заботились о детях, не заботились об окружающих, не заботились об обществе".