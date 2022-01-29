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Киреев: Беларусь готова реагировать на военные угрозы

Впервые Александр Лукашенко не только отвечал на вопросы, волнующие белорусов, но и сам обратился к обществу с просьбой задуматься о трех важных тезисах собственной инициативы, независимости и мира.

По словам политолога Владимира Киреева, очень своевременно и мудро Президент это отметил. Ведь суверенитет и спокойствие на родной земле невозможны без крепкого политического аппарата и профессиональной военной подготовки (видео).

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