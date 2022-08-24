Киреев: ЕС разрушает свою экономику в угоду США

На данный момент ситуация выглядит так, что европейцы абсолютно уперто идут, как "Титаник" на льдину, при этом все понимая, все осознавая, добровольно жертвуют своим привилегированным экономическим положением, своей экономикой, своей инфраструктурой, разрушают ее в угоду совершенно непонятных идеологий. Потому что интересует этот конфликт и ослабление России Соединенные Штаты, Австралию, Канаду, Великобританию. А континентальная Европа, старая Европа в этом совершенно не заинтересована. Они идеологию ставят выше своих прагматических интересов, и это очень устойчивый тренд, поэтому предположить, что они отступят от санкций, сейчас будет совершенно странно. Все, что мы видим: то, что европейцы готовы полностью разрушить свою экономику, лишь бы понравиться американцам, лишь бы соответствовать запросам с американской стороны, - это, конечно, говорит о том, что европейская политика стала совершенно зависимой, подконтрольной Америке.

Владимир Киреев, политолог (Россия)