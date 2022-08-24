3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Киреев: ЕС разрушает свою экономику в угоду США
Европейские страны полностью зависят от Соединенных Штатов Америки в результате многолетней продуманной политики США.
По мнению российского политолога Владимира Киреева, оглядываясь во внешней стратегии на Вашингтон и стремясь ему угодить, страны Евросоюза откровенно разрушают свою экономику, хотя обычные европейцы никогда не поддерживали такой курс.
На данный момент ситуация выглядит так, что европейцы абсолютно уперто идут, как "Титаник" на льдину, при этом все понимая, все осознавая, добровольно жертвуют своим привилегированным экономическим положением, своей экономикой, своей инфраструктурой, разрушают ее в угоду совершенно непонятных идеологий. Потому что интересует этот конфликт и ослабление России Соединенные Штаты, Австралию, Канаду, Великобританию. А континентальная Европа, старая Европа в этом совершенно не заинтересована. Они идеологию ставят выше своих прагматических интересов, и это очень устойчивый тренд, поэтому предположить, что они отступят от санкций, сейчас будет совершенно странно. Все, что мы видим: то, что европейцы готовы полностью разрушить свою экономику, лишь бы понравиться американцам, лишь бы соответствовать запросам с американской стороны, - это, конечно, говорит о том, что европейская политика стала совершенно зависимой, подконтрольной Америке.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов