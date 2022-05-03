Киреев: Мания величия стала свойственна странам Балтии после вхождения в ЕС

Неприязнь, которая сейчас распространена на Западе, ее флагманом и передовым отрядом является Польша и Прибалтика. Если говорить о Прибалтике, почему это происходит сразу по двум взаимоисключающим причинам причинам - с одной стороны, прибалты опьянены своим чувством превосходства, потому что им удалось вступить в западный клуб, им кажется, что они благодаря вот этому просто членству уже стали какими-то сверхчеловеками, приобрели доступ к высшему знанию высшей цивилизации, что, разумеется, совершенная ерунда. С другой стороны, их гложет страх, страх перед восточным соседом, потому что сами Прибалтийские республики крохотные, с дотационной экономикой, которая живет целиком на подачки Запада, а с востока находится огромная территория России и Беларуси, которые являются мощными экономическими странами, обладают крупным военным потенциалом. Поэтому вот эта смесь опьяняющего чувства превосходства и страха за то, что придут вот эти другие сверхчеловеки с востока и превратят их в своих марионеток, она мгновенно заставляет их сознание кипеть и выдавать такие взаимоисключающие, но в принципе своем человеконенавистнические, безумные, не практичные в плане своей собственной экономической деятельности результаты. Потому что Прибалтийские страны с начала девяностых годов отказались от экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией, по самым значимым аспектам ликвидировали собственную промышленность.

Владимир Киреев, политолог (Россия)