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Киреев: Мания величия стала свойственна странам Балтии после вхождения в ЕС
Марши неонацистов, война с памятниками, запрет вещания российских и белорусских телеканалов и радиостанций, усиление присутствия НАТО - все это происходит в непосредственной близости от нашей страны.
Прибалтика уже давно наращивает русофобскую линию в своей внутренней и внешней политике, но в связи с обострением конфликта в Украине окончательно развязала себе руки и пустилась во все тяжкие.
По мнению российского политолога Владимира Киреева, причина такой человеконенавистнической политики заключается в мании величия, которая стала свойственна странам Балтии после вхождения в ЕС и в страхе перед сильными и экономически развитыми соседями на востоке.
Неприязнь, которая сейчас распространена на Западе, ее флагманом и передовым отрядом является Польша и Прибалтика. Если говорить о Прибалтике, почему это происходит сразу по двум взаимоисключающим причинам причинам - с одной стороны, прибалты опьянены своим чувством превосходства, потому что им удалось вступить в западный клуб, им кажется, что они благодаря вот этому просто членству уже стали какими-то сверхчеловеками, приобрели доступ к высшему знанию высшей цивилизации, что, разумеется, совершенная ерунда. С другой стороны, их гложет страх, страх перед восточным соседом, потому что сами Прибалтийские республики крохотные, с дотационной экономикой, которая живет целиком на подачки Запада, а с востока находится огромная территория России и Беларуси, которые являются мощными экономическими странами, обладают крупным военным потенциалом. Поэтому вот эта смесь опьяняющего чувства превосходства и страха за то, что придут вот эти другие сверхчеловеки с востока и превратят их в своих марионеток, она мгновенно заставляет их сознание кипеть и выдавать такие взаимоисключающие, но в принципе своем человеконенавистнические, безумные, не практичные в плане своей собственной экономической деятельности результаты. Потому что Прибалтийские страны с начала девяностых годов отказались от экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией, по самым значимым аспектам ликвидировали собственную промышленность.
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