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Киреев: Украина в НАТО не нужна
НАТО не примет Украину в военный блок, но продолжит давать ложные надежды. Таким мнением поделился российский эксперт Владимир Киреев. По его словам, Вашингтону не нужна Незалежная как союзник, они заинтересованы лишь в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев.
Соединенные Штаты решают глобальные вопросы на данный момент. Они создают проблемы с помощью Украины для России. США Украина как постоянный партнер не нужна. Украина для них - это инструмент, на данный момент инструмент очень важный. А что будет через два-четыре года, может быть, фокус внимания сместится в другом направлении, произойдут некоторые глобальные перестановки, и Украина из активов превратится в абузу. Соединенные Штаты не стремятся создавать для себя условия, когда они будут вынуждены соблюдать данные ими же самими слова, поэтому они говорят максимально обтекаемо о том, что двери для Украины у НАТО открыты. НАТО готовы принять Украину, но, естественно, после окончания войны, что достаточно рациональное логичное требование. В то же самое время Соединенные Штаты стремятся вообще не связывать себя никакими обязательствами, поэтому примут в НАТО Украину или нет, это открытый вопрос, он будет решаться в процессе и в зависимости от изменения международной конъюнктуры международной ситуации. Может быть, это произойдет, а может быть это станет уже и не актуально для тех же Соединенных Штатов и для самого НАТО.
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