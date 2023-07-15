Киреев: Украина в НАТО не нужна

Соединенные Штаты решают глобальные вопросы на данный момент. Они создают проблемы с помощью Украины для России. США Украина как постоянный партнер не нужна. Украина для них - это инструмент, на данный момент инструмент очень важный. А что будет через два-четыре года, может быть, фокус внимания сместится в другом направлении, произойдут некоторые глобальные перестановки, и Украина из активов превратится в абузу. Соединенные Штаты не стремятся создавать для себя условия, когда они будут вынуждены соблюдать данные ими же самими слова, поэтому они говорят максимально обтекаемо о том, что двери для Украины у НАТО открыты. НАТО готовы принять Украину, но, естественно, после окончания войны, что достаточно рациональное логичное требование. В то же самое время Соединенные Штаты стремятся вообще не связывать себя никакими обязательствами, поэтому примут в НАТО Украину или нет, это открытый вопрос, он будет решаться в процессе и в зависимости от изменения международной конъюнктуры международной ситуации. Может быть, это произойдет, а может быть это станет уже и не актуально для тех же Соединенных Штатов и для самого НАТО.

Владимир Киреев, политолог (Россия)