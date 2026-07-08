Кирилл Залесский рассказал об изменениях в подходах к установке вышек сотовой связи на автодорогах

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский в "Актуальном интервью" рассказал, будут ли проведены дополнительные работы по недопущению пропадания мобильной связи в дороге.

Гость интервью обратил внимание, что в данном случае есть огромное количество технических нюансов, на качество связи влияет в том числе и скорость передвижения. "Но мы идем в этом направлении. Постановление Совмина № 1073 2024 года предусматривает разработку на ближайшие 5 лет ежегодных минимальных пороговых значений по качеству связи для разных категорий объектов. Это скорость соединения в областных, районных центрах, городах, а также скорости соединения на автомагистралях, автодорогах различных типов (типов Р, М), железных дорогах", - поделился информацией собеседник.

Кирилл Залесский

Министерство связи и информатизации окончательно согласовало с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь типовое проектное решение для строительства антенно-мачтовых сооружений (вышек сотовой связи) в придорожной инфраструктуре.

Сегодня в сельской местности антенно-мачтовое сооружение отнесена от дороги метров на 30-50. Кирилл Залесский отметил, что строительство антенно-мачтовой конструкции в чистом поле является достаточно сложной процедурой, связанной с отводом земель сельхозназначения и с подводом туда инженерных коммуникаций, энергетики, сигнального кабеля. "Поэтому мы и пришли к типовому решению, согласовали его в том числе с ГАИ, чтобы оно было безопасным для дорожного движения. В перспективе мы ожидаем строительство антенно-мачтовых сооружений в придорожной инфраструктуре, что сделает это быстрее и дешевле. То есть вышка мобильной связи будет стоять примерно там же, где стоят сегодня фонарные столбы, освещающие автодороги", - пояснил министр.

Фото: magnific.com