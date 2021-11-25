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Кирилл Молчанов: Запад расплачивается за действия на Ближнем Востоке
Нарастающая волна миграции, с которой в настоящее время сталкивается Европа, - это результат разрушительной внешней политики, которую в последние годы проводили Соединенные Штаты и страны Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал политолог, замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов.
Можно долго спорить, были ли там диктаторские режимы, но сам факт - как Запад их разрушил, там перманентная война. Люди начали бежать и, конечно, сразу в Европу. В этом плане Запад действительно расплачивается за все свои действия предыдущих годов. Я в этом плане прекрасно понимаю Европу: они сами стали жертвой той политики, которую несли. Очевидно, что в Польше и Беларуси эти люди не хотят оставаться. В Германию, Бельгию, Голландию. Настало время собирать камни, и в этом плане первые причины более глубокие, потому что в свое время не от большого ума страны НАТО разбомбили Ливию, Сирию, Ирак, поэтому подавляющее большинство граждан хочет уехать, потому что там невозможно жить.
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