Кирилл Молчанов: Запад расплачивается за действия на Ближнем Востоке

Можно долго спорить, были ли там диктаторские режимы, но сам факт - как Запад их разрушил, там перманентная война. Люди начали бежать и, конечно, сразу в Европу. В этом плане Запад действительно расплачивается за все свои действия предыдущих годов. Я в этом плане прекрасно понимаю Европу: они сами стали жертвой той политики, которую несли. Очевидно, что в Польше и Беларуси эти люди не хотят оставаться. В Германию, Бельгию, Голландию. Настало время собирать камни, и в этом плане первые причины более глубокие, потому что в свое время не от большого ума страны НАТО разбомбили Ливию, Сирию, Ирак, поэтому подавляющее большинство граждан хочет уехать, потому что там невозможно жить.

Кирилл Молчанов, политолог, замдиректора Украинского института политики