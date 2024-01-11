Кишечная инфекция обнаружена в минской школе: в больнице остаются 7 человек

Семь учащихся минской школы № 165 остаются в инфекционной больнице в связи со вспышкой кишечной инфекции. Об этом рассказал врач-педиатр, заведующий отделением № 3 Городской детской инфекционной клинической больницы Вадим Логотько, сообщает БЕЛТА.

"В больницу обратились восемь человек с жалобами на кишечные инфекции, из них семь госпитализированы, одного ребенка забрали домой", - сказал Вадим Логотько. Он уточнил возраст пациентов - от 10 до 14 лет.

По его словам, все дети абсолютно стабильны, их состояние средней степени тяжести, температура тела в пределах 37,2-37,3. У троих уже подтвердилась этиология: у двоих это ротавирусная инфекция, у одного ребенка - норовирус, аденовирус. "То есть вирусная кишечная инфекция, абсолютно не тяжело протекающая. Для нас это обычные плановые больные, без каких-либо проблем", - отметил завотделением.

Выписать пациентов домой могут уже после выходных, добавил Вадим Логотько.

Он рассказал, что заболевание передается на бытовом уровне - через грязные руки, при разговоре. Не исключил, что источником заражения для всех остальных стал школьник, принесший инфекцию из дома.

Относительно мер предосторожности завотделением обратил внимание на важность соблюдения элементарных санитарно-гигиенических привычек: мытье рук перед едой, после посещения туалета, пользование отдельной посудой, отдельными столовыми приборами.