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Кишечная инфекция обнаружена в минской школе: в больнице остаются 7 человек
Семь учащихся минской школы № 165 остаются в инфекционной больнице в связи со вспышкой кишечной инфекции. Об этом рассказал врач-педиатр, заведующий отделением № 3 Городской детской инфекционной клинической больницы Вадим Логотько, сообщает БЕЛТА.
"В больницу обратились восемь человек с жалобами на кишечные инфекции, из них семь госпитализированы, одного ребенка забрали домой", - сказал Вадим Логотько. Он уточнил возраст пациентов - от 10 до 14 лет.
По его словам, все дети абсолютно стабильны, их состояние средней степени тяжести, температура тела в пределах 37,2-37,3. У троих уже подтвердилась этиология: у двоих это ротавирусная инфекция, у одного ребенка - норовирус, аденовирус. "То есть вирусная кишечная инфекция, абсолютно не тяжело протекающая. Для нас это обычные плановые больные, без каких-либо проблем", - отметил завотделением.
Выписать пациентов домой могут уже после выходных, добавил Вадим Логотько.
Он рассказал, что заболевание передается на бытовом уровне - через грязные руки, при разговоре. Не исключил, что источником заражения для всех остальных стал школьник, принесший инфекцию из дома.
Относительно мер предосторожности завотделением обратил внимание на важность соблюдения элементарных санитарно-гигиенических привычек: мытье рук перед едой, после посещения туалета, пользование отдельной посудой, отдельными столовыми приборами.
Фото: БЕЛТА
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