Китаец в три с половиной года удивляет своими навыками игры в пинг-понг

Настольный теннис - игра для китайцев. За столом уверенно отбивает шарик ракеткой Цзянь Юнбо из города Чэнду. Малышу всего три с половиной года, благодаря бабушке - профессиональной спортсменке - пинг-понгом ее внук занимается на протяжении двух лет и, судя по технике ударов, вполне может сдавать на звание мастера спорта. Только представьте, с каким уровнем мастерства этот талант придет в школу.