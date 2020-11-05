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Китаец в три с половиной года удивляет своими навыками игры в пинг-понг

Настольный теннис - игра для китайцев. За столом уверенно отбивает шарик ракеткой Цзянь Юнбо из города Чэнду. Малышу всего три с половиной года, благодаря бабушке - профессиональной спортсменке - пинг-понгом ее внук занимается на протяжении двух лет и, судя по технике ударов, вполне может сдавать на звание мастера спорта. Только представьте, с каким уровнем мастерства этот талант придет в школу.

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