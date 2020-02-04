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Китай благодарен Беларуси за помощь в борьбе с коронавирусом

Второй белорусский борт с гуманитарной помощью

Уже завтра второй белорусский борт с гуманитарной помощью отправится в Пекин. Съемочная группа Агентства теленовостей будет сопровождать груз.

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