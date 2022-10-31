Китай с площадки Совбеза ООН выступил против вмешательства во внутренние дела Беларуси

Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, на котором рассматривалась тема инцидента с самолетом Ryanair в 2021 году, сообщаетБелТА.

Постпред Китая заявил: "ИКАО как специализированное учреждение ООН, ответственное за вопросы гражданской авиации, должно соблюдать принципы и задачи Чикагской конвенции и выполнять свои полномочия согласно мандату, должно исключать вмешательство по политическим мотивам, прислушиваться ко всем сторонам, учитывать их обеспокоенности на равной основе и делать выводы, которые смогут пройти испытание временем".

Он также подчеркнул: "Китай всегда выступал против односторонних санкций, не уполномоченных советом, а также против санкций, не имеющих основ в международном праве, санкций против белорусских авиалиний. Ограничения нормального авиационного порядка наносят ущерб развитию международной гражданской авиации".

"Эти ограничения должны быть сняты немедленно", - уверен Гэн Шуан.

Кроме того, китайский представитель заявил: "Сейчас некоторые члены совета упомянули о внутренней ситуации в Беларуси. Хотел бы отметить, что ситуация в Беларуси является внутренним делом этой страны. Китай всегда уважительно относился к белорусском народу и их выбору пути развития согласно национальным условиям при соблюдении национального суверенитета и территориальной целостности Беларуси".

"Мы выступаем простив внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси", - заявил китайский представитель.

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