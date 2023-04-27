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Китай видит в Беларуси надежного союзника

Беларусь и Китай за годы дипломатических отношений стали надежными партнерами и соратниками в деле защиты многообразия развития. Важность этого подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, выступая сегодня на круглом столе на тему "Уникальный путь успеха для всех: китайская Инициатива глобальной цивилизации".

Китай и Беларусь являются надежными соратниками в деле защиты разнообразия развития, содействия обмену и сотрудничеству между различными странами. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своих выступлениях на различных мероприятиях и Послании к белорусскому народу и Национальному собранию подчеркивает необходимость защиты исторической памяти, высказывает мнение, что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт, мир прекрасен в своем разнообразии. Эта позиция во многом созвучна с Инициативой глобальной цивилизации, выдвинутой Председателем Си Цзиньпином, и преследует одну и ту же цель.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси

Дипломат отметил, что с момента установления дипломатических отношений, 31 год назад, насколько бы драматично не менялась международная обстановка, Китай и Беларусь всегда поддерживают дружеские связи.

Се Сяоюн высоко оценил важность государственного визита Александра Лукашенко в Пекин и принятие Совместного заявления о дальнейшем развитии отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами в новую эпоху. Посол подчеркнул, Китай готов вместе с международным сообществом, в том числе с Беларусью, твердо стоять на стороне прогресса, прилагать совместные усилия к реализации Инициативы глобальной цивилизации и продвигать общие ценности.

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