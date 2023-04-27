Китай видит в Беларуси надежного союзника

Китай и Беларусь являются надежными соратниками в деле защиты разнообразия развития, содействия обмену и сотрудничеству между различными странами. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своих выступлениях на различных мероприятиях и Послании к белорусскому народу и Национальному собранию подчеркивает необходимость защиты исторической памяти, высказывает мнение, что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт, мир прекрасен в своем разнообразии. Эта позиция во многом созвучна с Инициативой глобальной цивилизации, выдвинутой Председателем Си Цзиньпином, и преследует одну и ту же цель.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси

