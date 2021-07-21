Китай выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси

Мы говорим, что нет дыма без огня. Китай последовательно выступает против необоснованного применения односторонних санкций в международных отношениях, а также против использования санкций для взаимных угроз. Китай выступает против вмешательства иностранных сил во внутреннюю политику Белоруссии. Мы уважаем самостоятельный путь развития Белоруссии, белорусского народа на основании реального положения дел.

Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России