Китаянка предложила белорусским школьникам новый подход в обучении математике. Что в основе методики

Экспериментальные занятия сочетают практики белорусской и китайской школ, делая акцент на визуализации на каждом этапе работы над текстовой задачей. В приоритете глубокая проработка одной задачи, вместо гонки за количеством. Обязательный компонент методики - рефлексия. Дети вместе составляют интеллект-карты, обобщая способы решения задачи и подводя итоги.

Ольга Алексеева, учительница начальных классов гимназии № 30 Минска: "Однозначно можно сказать, что знания детей углубились и стали более фундаментальными в решении задач, потому что данная методика очень интересна и необычна. Она заставляет детей погрузиться в задачу, прямо с головой в нее нырнуть. А итогом данной методики является то, что каждый ребенок может составить свою такую же задачу по алгоритму".