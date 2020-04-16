3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Китайская сторона направляет гуманитарный груз в Беларусь
В аэропорту Пекина идет загрузка гуманитарной помощи для белорусских медиков. Военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны нашей страны уже завтра утром доставит свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты. Как рассказали в посольстве Беларуси в Китае, помощь оказали китайские компании и регионы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП