ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Китайская традиционная медицина в Беларуси

Вопросы поставок в Беларусь китайских медикаментов планируют решить в ближайшее время. Производители КНР часто регистрируют свои препараты как БАДы, а не лекарства. Механизмы упрощенной регистрации обсудили на встрече с делегацией провинции Чжэцзян. Между комитетом здравоохранения Минского облисполкома и главным управлением здравоохранения китайской провинции заключено соглашение. Так, построен и единственный в Беларуси Центр традиционной китайской медицины. Он размещен в Минской областной клинической больнице. Гостям показали работу центра. Обсудили обмен опытом и кадрами.

Китайская медицина в Беларуси - это совмещение традиций Востока и технологий Запада. Сегодня в Центре китайской медицины в Боровлянах оказывают медуслуги иглоукалывания, вакуумной терапии, лечебных массажей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все