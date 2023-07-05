Китайская традиционная медицина в Беларуси

Вопросы поставок в Беларусь китайских медикаментов планируют решить в ближайшее время. Производители КНР часто регистрируют свои препараты как БАДы, а не лекарства. Механизмы упрощенной регистрации обсудили на встрече с делегацией провинции Чжэцзян. Между комитетом здравоохранения Минского облисполкома и главным управлением здравоохранения китайской провинции заключено соглашение. Так, построен и единственный в Беларуси Центр традиционной китайской медицины. Он размещен в Минской областной клинической больнице. Гостям показали работу центра. Обсудили обмен опытом и кадрами.