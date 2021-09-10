Китайская вакцина Vero Cell передана в регионы Беларуси. И уже с понедельника все желающие смогут привиться данным препаратом. В начале недели в нашу страну прилетел борт из Пекина, он доставил полтора миллиона доз вакцины против COVID компании Sinopharm. 500 тысяч доз вакцины Беларусь получила в качестве безвозмездной помощи, а еще 1 миллион доз был закуплен по контракту.

