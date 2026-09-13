Китайские блогеры продолжают открывать для себя Беларусь

Блогеры из Китая продолжают знакомство с Беларусью. Новой точкой притяжения стал Минск, а первой столичной локацией - Национальная библиотека. Яркие кадры из "алмаза знаний" уже разлетаются по китайским социальным сетям. Интерес вполне оправдан: суммарная аудитория участников пресс-тура превышает 50 млн подписчиков.

Уникальная архитектура Национальной библиотеки особенно привлекательна для видеокреаторов, а для самих участников тура визит стал редкой возможностью заглянуть в закрытые фонды главного книгохранилища страны.

"Беларуси огромное внимание уделяется именно чистоте. Это очень впечатляет. Накануне мы посетили замки, были и в Мирском замке. У него богатая история, архитектура очень интересная. Мы в восторге и впечатлены приемом. В целом хотим еще больше путешествовать по вашей стране", - поделилась блогер из Китая.

Его коллега по медиацеху из Поднебесной добавил: "Беларусь поразила нас своей красотой, и я искренне рад быть здесь. Программа тура невероятно насыщенная: мы гуляли по Минску и даже успели принять участие в мероприятиях ко Дню города. Удалось пообщаться с местными жителями - я в восторге от того, насколько дружелюбны белорусы! Создавать здесь контент - одно удовольствие. Уверен, что благодаря таким проектам дружба между Беларусью и Китаем станет только крепче".

К слову, "алмаз знаний" неизменно входит в топ главных туристических маршрутов страны. За 20 лет Национальная библиотека приняла более 8 млн гостей, причем почти треть из них - иностранные туристы.

Валерия Бриль, блогер:

"Считаю, что это уникальная возможность для иностранных туристов увидеть нашу страну. Благодаря такому общению я, наверное, и сама смогу узнать много нового, расширить кругозор. И, конечно, надеюсь, что в будущем мы тоже сможем приехать к ним в гости".

В объективе камер видеокреаторов - не только знаковые места Беларуси, но и детали, из которых складывается образ о нашей стране.